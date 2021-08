Vinaři ve Slupi si vyzkoušeli den otevřených sklepů a rozhodli se, že přátele dobrých vín pozvou i příští rok. Návštěvníci přispěli i lidem z tornádem poničených Hrušek. Děkujeme spolku Čulší vinaři za pěkný příspěvek a fotky.

Vinaři ve Slupi otevřeli sklepy. Nultý ročník založil novou tradici. | Foto: se svolením spolku Čulští vinaři

Putovní po čulských sklípcích jsme si leztos vyzkoušeli poprvé. Děkujeme Všem účastníkům (350 platících) i jejich doprovodům. Zapojili jsme se i do sbírky na pomoc obcím v Podluží poničeným tornádem. Hosté našeho poutování do zapečetěných kasiček vložili téměř deset tisíc korun, které poputují na veřejné konto vinařské obce Hrušky. Doufám, že jste byly též spokojeni a pokud ano, můžete si zapsat termín 16.7.2022, kdy se uskuteční další ročník putování. A pokud nechcete čekat, můžete se za námi přijít podívat už 4. září, kdy ve Slupi budou oblíbené Slavnosti chleba. Ty i letos nabídnou u vodního mlýna bohatý folklorní program a budeme tam i my s ochutnávkou našich vín.