Stroje si naše šičky přinesly z domů, někdo je měl na půdě ve skříni, další nám půjčili lidé. Proto bylo potřeba některé stroje i seřídit a promazat, měli jsem štěstí na šikovného a ochotného opraváře, pana Czerneka, který nám s údržbou strojů pomohl a chceme mu za to moc poděkovat. Roušek jsme zatím vyrobili na dvanáct stovek a ještě pokračujeme. Chceme totiž udržovat nějaký počet, který chceme udržovat v zásobě. V šití už budeme pokračovat volněji a doma.

Šití roušek koordinovala za výchovný ústav paní Karasová a za další šičky paní Borešová. Na městském úřadu poptávku po rouškách řešila paní Široká. Všem jim děkujeme, stejně jako lidem, kteří nám darovali látku na šití nebo nás podpořili psychicky a napekli pro nás buchty a další sladkosti.

Roušky jsme také rozvezli krumlovským důchodcům, kteří se ozvali, že je potřebují. Do šití roušek pro důchodce, ale ostatní lidi v Krumlově se spolu s námi pustili zaměstnanci a klienti Výchovného ústavu a spousty dobrovolníků, a to nejen z Krumlova, ale i přilehlých obcí. Díky tomu se podařilo velmi rychle dodat na 200 roušek do Domova s pečovatelskou službou, další dostali prodavači, obsluha čerpací stanice a pracovníci dalších důležitých institucí.