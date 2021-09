Hadovka smrdutá není příliš oblíbenou houbou hlavně kvůli svému zápachu. Je známá také jako čertovo vajíčko, v této formě je použitelná do kuchyně. Nejčastěji se smaží na řízek, ale musí se odstranit obal vajíčka a rosol. Chutí prý připomíná ředkev. Když vyroste, tak je dlouhá a připomíná okurku. V této podobě už se nejí.

Hadovka smrdutá. Vypadá jako vajíčko, ale je to houba. Sice smrdí, ale na řízek prý chutná skvěle. | Foto: Zuzana Viktorinová

Houby rostou, jen musíte vědět, kde hledat. Shodují se lidé na Jihlavsku. V sobotu zapršelo, tak se les zase zaplní houbaři. Ale i v posledních dnech se daly najít zajímavé skvosty. Zuzana Viktorinová v lese objevila houbu, která vypadá jako vajíčko. Klasiku a plný koš hub si zase domů přinesl Pavel Marek. Za fotky jim děkujeme. Podívejte do naší galerie.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.