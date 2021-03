Symbolem jara jsou něžné květy sněženek. Ty nyní rozkvetly do bílých koberců v Národním parku Podyjí a přilehlém Nationalparku Thayatal. Jedním z nejpřitažlivějších cílů Podyjí je vinice Šobes, kterou mnozí označují za nejkrásnější v České republice a jednu z nejzajímavějších v Evropě. Zatímco od jara do podzimu sem přicházejí turisté mimo jiné za degustací vín ve stánku v samém srdci vinice, na jaře, když je zavřeno, lákají milovníky přírody právě tisíce a tisíce sněženek kvetoucí na loukách pod vinicí a dále proti toku řeky Dyje. Něžnou bílou krásu sněženek doplňuje kvetoucí lýkovec v barvě lila a modrofialový plicník lékařský. Škoda, že v letošním roce je zapovězen pravý břeh Dyje, kde v rakouské části parku kvete sněženek snad ještě více.

Přestože vypadá sněženka něžně a subtilně, nedejme se mýlit. Jedná se o jedovatou rostlinu obsahující celou řadu alkaloidů, které jsou nejvíce koncentrovány v malé cibulce. Tyto alkaloidy mohou vyvolat zvracení a průjem. Ovšem kdo by takovou jemnou krásu jedl? Sněženky se v národním parku samozřejmě nesmí trhat, jsou chráněné. Kytička sněženek z Podyjí by se mohla pěkně prodražit, strážci bývají nesmlouvaví. Proč však trhat sněženky, které by doma rychle uvadly, když se jimi mohou těšit i další, kteří přijdou po nás?

Předjaří je v Podyjí nádherné, na stromech ještě nejsou listy, a tak se otevírají výhledy, které v létě uzavře opona zelených stromů. Divadlo přírody si nezadá s s jevišti profesionálních scén. Výchozím místem pro cestu na Šobes je, po uvolnění nynějších omezení, parkoviště u hotelu Vinice Hnanice nebo zastávka autobusu v Hnanicích.

Jiří Eisenbruk