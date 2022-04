Statická sbírka se bude konat v Lidlu Malá louka, Kauflandu Dukelských bojovníků a Jarošova ulice, v Bille na ulici Dobšická a Pražská. V těchto obchodech budete moci potraviny vložit do připravených boxů. Celý tento den vás zveme k nákupu pro vaši domácnost, ale i pro potřebné. Rádi přijmeme trvanlivé potraviny - mléko, konzervy, olej, luštěniny, polévky v sáčku, sladkosti, mouku i drogistické zboží. Seznam potravin najdete na letáčku, který obdržíte u vchodu do prodejny. Děkujeme všem, kteří se rozhodnou Sbírku potravin podpořit. Cílem této sbírky je pomoci lidem, kteří trpí nedostatkem jídla a ocitli se v tíživé životní situaci. Jde o stav, kdy jednotlivec nebo rodina, nemá dostatečné příjmy na to, aby byli schopni zajistit základní výdaje na živobytí (jídlo, oblečení, hygienické potřeby).