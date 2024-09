Petr Žák dnes 06:10

Osmdesát let by v těchto dnech oslavil Petr Žák starší. Byl pedagog, zastupitel města, dlouholetý ředitel školy a divadelník. Věnoval se historii zejména židovské komunity na Znojemsku. Býval nepřehlédnutelný a také nepřeslechnutelný pan starosta při akcích Spolku přátel Hroznové kozy a ještě dříve král Jan Lucemburský v průvodech a na tribunách Znojemského historického vinobraní. Zemřel ve věku pětasedmdesáti let dne 8. května 2020. Nyní mu dcera a syn napsali dopis adresovaný rovnou do nebe.