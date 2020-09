Tradiční setkání začalo před kostelem v Havraníkách, kam hotaři, strážci vinic, přinesli svá hotařská znamení, vysoké tyče určené ke vztyčení ve vinohradu, a děvčata přišla s kyticemi kvítí sv. Jana. Někdější loucký farář Marian Husek, který se při této příležitosti přijel podívat za svými farníky, kytice požehnal a dívky je přivázaly na hotařská znamení.

Pak už vyrazil pestrý průvod do vinic mezi Havraníky a Popicemi, kde hotaři složili svou přísahu, vyslechli horenský zákon a vztyčili znamení, která varují všechny kolemjdoucí, že hora je zaražená a až do konce vinobraní smí do vinic jen vinaři a horaři. (red)