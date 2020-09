Ačkoli zájemce o práci na Znojemsku láká k pracovním příležitostem zejména nedaleké Rakousko, nestátní domov pro seniory SeneCura v Šanově podporuje lokální zaměstnanost tím, že spolupracuje se vzdělávacími institucemi a poskytuje studentům možnost praxe. Z některých se pak po maturitě stávají regulérní zaměstnanci domova, což je pro šanovské SeniorCentrum i absolventy obrovská výhoda vzhledem ke vzájemným pracovním zkušenostem.

SeniorCentrum Šanov podporuje zaměstnanost v regionu. | Foto: Archiv SeniorCentra

„Jsme rádi za možnost vést studenty a „vychovávat si“ naše budoucí kolegy, kteří si osvojují veškeré metodiky, standardy a postupy práce, které jsou v SeneCura SeniorCentru Šanov nastavené. Při nástupu do zaměstnání pak přesně ví, co je čeká, a my rádi dáme těm nejlepším šanci. Tato aktivita nám dává obrovský smysl a díky ní mimo jiné patříme mezi domovy pro seniory s nejnižší fluktuací zaměstnanců v regionu,“ vysvětluje ředitel šanovského SeniorCentra Michal Veleba.