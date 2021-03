Díky bohatému archivu Miloslavy Klimtové nahlédneme několikrát do ztracených nebo změněných koutů a tváří Znojma. Přinášíme čtvrtou nesoutěžní hádanku.

Kde se nachází místo z dnešního snímku? | Foto: archiv Miloslavy Klimtové

V třetím díle minulý týden jsme ukázali někdejší silo Zádruha. Silo bylo vysoké dvaatřicet metrů a zemdělci do nej mohli uložit až dvě stě vagonů obilí. Silo stávalo od počátku třicátých do začátku sedemdesátých let u Sokolské ulice v místech dnešních panelových domů naproti městským lázním a sousedních autobusových zastávek.