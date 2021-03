V prvním díle minulý týden jsme ukázali dům na Horním náměstí, na jehož místě dnes stojí funkcionalistický obchodní dům Baťa. Správně odpověděla naprostá většina hlasujících. "Byl to velmi významný dům. Nazýval se Ziganovským domem, podle krajského syndika Dr. Zigana, narodil je v něm vynálezce odporové zpětné vazby Siegmund Strauss, jeden čas v něm bydlel Jan Vlk, přebýval v něm dvůr Karla VI.," připomněl Otto Bouda, který se historií domů v centru Znojma zabývá.

Dnešní hádanka zůstává v historickém jádru Znojma. Opět zachycuje dům, který nahradila novější stavba na konci třicátých let. Současný dům je užší, protože při novostavba měla pomoci rozšířit do té doby stísněný vjezd do náměstí.