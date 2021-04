Díky bohatému archivu Miloslavy Klimtové nahlédneme několikrát do ztracených nebo změněných koutů a tváří Znojma. Přinášíme šestou nesoutěžní hádanku.

Dnešní obrázová hádanka. | Foto: Se souhlasem Miloslavy Klimtové

Ve pátem díle minulý týden jsme ukázali někdejší kino u Mariánského náměstí. Vzniklo v roce 1928 a původně neslo název Hvězda, od padesátých let do konce své historie se pak jmenovalo Hraničář. Kino skončilo v polovině devadesátých let. „Ještě jsme je v pětadevadesátém půl rok provozovali, ale bylo už hodně zchátralé, tak jsme je vrátili městu a to je posléze nechalo strhnout. Vešlo se tam na 430 diváků,“ připomněl před časem Miroslav Střihavka ze společnosti, která provozuje dnešní znojemské kino Svět. Město nechalo Hraničář zbořit v roce 2001 a na jeho místě zřídilo parkoviště.