Tento rok jsme se společně s dětmi vydali poprvé na štěpánskou koledu. Právě před týdnem jsme vyrazili potěšit naše příznivce zpěvem a vinšováním do nového roku.Musím říct, že je to tady samý bohatý sedlák, neboť děti si vykoledovaly tolik, že si odnesly korunku nejen domů, ale zůstalo i na výlet do kina. Děkujeme všem za podporu, bez té by to nešlo.