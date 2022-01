„S touto střední školou spolupracujeme opravdu nadstandardně. V září jsem využila jejich novinky, Dne otevřených dveří pro výchovné poradce, kdy jsem měla možnost seznámit se nejen se všemi obory přímo s žáky a učiteli při výuce, ale i s nabídkou aktivit, kterých má škola opravdu nespočet. Se všemi vycházejícími žáky každoročně navštěvujeme projektový den Řemeslo má budoucnost, žáci s rodiči pak dny otevřených dveří či vánoční výstavu. A jejich nabídka prezentací praktických dovedností žáků? Té využíváme každý rok, realizujeme ji pro žáky 8. a 9. ročníků v rámci předmětu Svět práce. Není nad to, kdy si naši žáci vše prakticky osahají, jen tak získají nejlepší představu, co který obor obnáší. A je samozřejmě luxus, že žáci z Přímky jezdí přímo do naší školy. Kromě prezentace svého oboru vždy přibližují i nejaktuálnější informace – nyní třeba termíny přijímacích zkoušek nanečisto či inovace nabídky oborů pro příští školní rok. O obor Grafický design a podnikání je mezi žáky velký zájem, mnohé také zaujalo zaměření oboru Hotelový management,“ sdělila Dana Škapová, výchovný a kariérový poradce Základní školy JUDr. Mareše Znojmo.

„Začátkem listopadu k nám zavítali žáci a učitelé z Přímky. Představili nám obory Kadeřník (módní trendy), Truhlář (poznávání dřevin) a Kuchař-číšník (slavnostní tabule). Přednášek a souvisejících praktických prezentací se zúčastnily třídy 8. C, 8. D, 8. A. V lednu se 8. B seznámila s oborem Hotelnictví a turismus, žáci se dozvěděli zajímavosti o kávě a její alternativní přípravě. Prezentací využily i 9. ročníky, kromě již zmíněných témat si navíc zvolily i téma vizáž a představení oboru Kosmetička,“ doplnila Kateřina Peterková, učitelka Základní školy JUDr. Mareše Znojmo.



Atmosféru dokreslují následující postřehy samotných žáků.

8. ročník:

„Dověděla jsem se spoustu nových věcí, kadeřnice byly šikovné, bavilo mě to a doufám, že bude více takových přednášek.“

„Zjistila jsem, jak pečovat o vlasy, jak často je zastřihávat, jaké jsou trendy.“

„Dřevo mě zaujalo, po základce tam půjdu!“

„Ukázky jsem si užil, bavilo mě řadit dřevo podle barvy.“

„Prezentace mě zaujala, mám v plánu v životě dělat truhlařinu. Takže se možná rozhodnu pro Přímku."

„Nadchla mě vánočně prostřená tabule a bavilo mě skládat ubrousek do tvaru korunky.“

„Prezentace o kávě a praktická příprava mě nadchly, opravdu moc zajímavé a práce voňavá!“

9. ročník:

„Studentky z oboru Kosmetička byly skvělé, Dáša Malárová a Adéla Hřibová si společně s paní Mahr zaslouží velké poděkování za velmi profesionální přístup.“

„Jsem ráda, že paní učitelka a holky přišly, protože jsem díky nim zjistila mnoho užitečných informací. Prezentace se mi od holek líbila, všechno bylo stručné a srozumitelné.“ Monika, 9. A

„Přednes byl dobrej a bavil mě.“ Matěj, 9. A

„Prezentace se mi moc líbila. Jelikož chci jít na tento obor, problematika mě velmi zajímala. Přístup studentek a jejich vysvětlování byly super.“ Adéla, 9. B

„I když jsem kluk, tahle prezentace se mi moc líbila. A jsem taky rád, že mě jedna z žákyň nalíčila.“ Lukáš, 9. B

„Dnešní den byl super. Líbila se mi prezentace, kterou holky nádherně přednesly. Jsem ráda, že mě nalíčily. Bylo to velmi pěkné.“ Karolína, 9. B

„Líbilo se mi to velmi. Dozvěděl jsem se, že je více druhů líčení. Asi bych tuto práci nedělal, protože jsem kluk. Velmi hezky připravená prezentace. Velmi dobře vysvětlené.“ Jan, 9. B

„Dnešní prezentace se mi líbila. Dozvěděla jsem se plno nových věcí. Holky velmi hezky všechno prezentovaly.“ Eliška, 9. C

„Dozvěděla jsem se o oboru KOSMETIČKA zajímavosti. Jak se líčit, co obor obnáší a celkově informace o škole.“ Charlotte, 9. C

„Dozvěděla jsem se něco více o oboru Kosmetička. Zjistila jsem více informací o tom, jak se správně líčit. Co škola obnáší. Jaké jsou druhy líčení, druhy typů pleti.“ Sophie, 9. C

„Prezentace se mi líbila. A hlavně mi přišlo zajímavé, že v kosmetice je hodně důležitá biologie a znalost stavby těla.“ Daniel, 9. C

„Zjistil jsem, jak použít tmavý a světlý make up. Jak si čistit pleť a čím. Bylo to moc pěkné a krásně uvedené. Moc se mi přednáška líbila.“ Michal, 9. C

„Líbilo se mi to moc. Je dobré vědět, že opláchnout si obličej jen vodou nestačí. Alespoň ráno i večer je nutné si ji vyčistit pleťovou vodou.“ Nela, 9. C

„Strašně moc se nám to líbilo. Všichni jsme se dozvěděli mnoho a mnoho nových věcí. Holky byly hodné, milé a hezky to prezentovaly. Už se těšíme, že za půl roku nastoupíme na Přímku.“ Eliška a Izabela, 9. C

Stále se rozhoduješ, kam na střední?

Automechanik, Kadeřník, Kuchař-číšník, Prodavač, Truhlář. Obory tříleté s výučním listem.

Cestovní ruch, Grafický design a podnikání, Hotelový management, Kosmetička, Sociální činnost. Obory ukončené maturitní zkouškou.



Chceš zažít výuku na vlastní kůži? Staň se na den středoškolákem! Stačí jen zvednout telefon nebo napsat e-mail, o všechno se postaráme.

Těší se na tebe budoucí spolužáci!

Ludmila Karpíšková,

výchovný a kariérový poradce o.