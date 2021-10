Na dvanáct tisíc sazenic dubů, javorů, lip a habrů zasázeli na dvou pasekách u Mramotic na dvě stovky dobrovolníků při sobotní akci Zalesníme Mramotice, kterou připravily znojemské Městské lesy. Za pěkný příspěvek a fotky děkujeme Janě Trojanové.

Dvě stovky dobrovolníků přišly vysázet 11 500 mladých stromků v Mramoticích. | Foto: Jana Trojanová

Naše sobotní akce se samozřejmě konala ve spolupráci s městem Znojmem. Velký dík patří i SNMZ, hasičům z Mramotic a dalším, kteří se postarali o zajištění komfortu účastníků. Sázelo nás do 200 lidí. Je skvělé, že nás přišly podpořit i rodiny s dětmi, protože právě děti jsou naše budoucnost. Společně jsme zasadili 11 500 sazenic dubů, javorů, lip a habrů. Je báječné, když rodiče děti učí milovat přírodu a když přírodě smyslupně pomáhají. Věříme, že se sem lidé budou rádi vracet a pozorovat, jak se lesu daří. A kdo ví, třeba do společně vysázeného lesa vyrazí právě tyto děti za několik desítek let se svými potomky zavzpomínat a užít si báječnou atmosféru lesa. A věříme, že lesy nové generace budou zdravé a pestré i za sto let.