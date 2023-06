Chlebíčky, kanapky, plněná vejce, plněný hermelín, plněná zelenina a ovoce, a přídavkem kuřecí a sýrová roláda. Kurz studené kuchyně očekávání žáků oboru Kuchař-číšník SOU a SOŠ SČMSD Znojmo rozhodně naplnil.

Studenou kuchyni a její současné trendy poznali žáci na Přímce ve Znojmě | Foto: SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo

Kurz studené kuchyně se konal pod vedením Michaely Bednaříkové ve dnech 23. a 24. května v odborných učebnách střední školy na Přímětické ulici. Byl zaměřený na základní výrobky studené kuchyně, mezi které řadíme například chlebíčky, kanapky, plněná vejce, plněný hermelín nebo plněnou zeleninu a ovoce.

„Žáci byli šikovní, do přípravy výrobků dal každý kousek sebe. Práce je bavila, byli samostatní a zajímaly je další dovednosti, proto jsem s nimi nad rámec tohoto kurzu připravila i kuřecí a sýrovou roládu. O tom, že je práce bavila, svědčily jejich rozzářené obličeje nad úžasnými výrobky. Všichni účastníci odcházeli spokojení a s pocitem, že se dozvěděli a naučili zase něco nového. Jsou schopni připravit základní výrobky studené kuchyně, které mohou být ozdobou různých společenských akcí, a to je pro nás, pedagogy, to nejlepší ohodnocení“ uvedla Michaela Bednaříková, učitelka odborného výcviku a odborných předmětů oboru Kuchař-číšník SOU a SOŠ SČMSD Znojmo.

Jiřická padesátka: Sešlo se přes sto cyklistů i pěších účastníků

„Nejvíce se nám líbilo, že můžeme využit vlastní fantazii a že si všechno můžeme sami vyzkoušet. Překvapilo nás, kolik dobrot jde vykouzlit například z vajíček, jak pěkně mohou výrobky vypadat a jak dobře mohou chutnat. A také jsme si vyzkoušeli, že vykostit kuře není žádná sranda!“ doplnili Nikola Nováková a Patrik Dlouhý, žáci 1. ročníku oboru Kuchař-číšník.