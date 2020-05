Studenti pomáhají doma, kreslí a učí se jazyky. Chybí jim přátelé

Pandemie se dotýká všech. Každý nyní bojuje, jak umí. Dlouhodobý stres, obavy o zaměstnání, studium, rodinu, blízké, nejistota, sociální izolace. To všechno nás trápí. Jednou z terapií může být komunikace. Říct někomu, co nás tíží, může působit očistně na naši psychiku. Proto se studenti ze znojemské Přímětické zúčastnili projektu s názvem „Jak vnímám současnou situaci?“ Fotografií či krátkým příběhem popsali svůj nynější život. Posuďte sami, jak se jim to povedlo.

Studenti střední školy v Přímětické ulici ve Znojmě tráví čas kresbou či zachycují na snímcích svůj běžný den. | Foto: Archiv školy