Studenti představili žákům svou školu

„Znáš obor IT? Víš, kde sídlí GPOA Znojmo?“ Myslíte si, že žáci znojemských základních škol znají odpověď na tyto otázky? Právě to se pokusili zjistit učitelé a žáci oboru IT z GPOA Znojmo a vydali se na základní školy za žáky 9. tříd. Postupně navštívili několik znojemských základních škol, například na Pražské, Mládeže, Klášterní a další.

