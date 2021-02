Studenti ze střední školy v Dvořákově ulici ve Znojmě se ve čtvrtém ročníku učí podnikat. Jejich fiktivní firma se jmenuje Šwiky a prodává ručně vyráběné produkty, které chutnají a voní.

Studenti z Dvořákovy mají úspěšnou studentskou firmu a těší se na další příležitosti k prodeji svých výrobků. | Foto: archiv školy

V letošním školním roce v naší třídě 4. A v předmětu Fiktivní firma uskutečňujeme program JA Czech - Studentská firma. Proto jsme dostali za úkol vytvořit vlastní studentskou firmu. Tímto způsobem se dostáváme do kůže podnikatelů a zjišťujeme, co všechno to obnáší. V naší studentské firmě jsme se ve třídě dohodli, že budeme prodávat ručně vyrobené produkty, například pečené čaje, slaný karamel, sypané čaje a svíčky. Tématika našich produktů se odvíjí dle jednotlivých příležitostí, jako jsou Vánoce nebo svátek svatého Valentýna. Jako třída jsme si zvolili název ŠWIKY. Každý z nás má ve firmě svoji funkci – ředitel, zástupce ředitele, marketingové, výrobní a finanční oddělení.