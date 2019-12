Na přípravě projektu se pod vedením učitelky Věry Kuchařové podílely Gabriela Götzová, Jana Sošková, Kateřina Pacíková, Nikola Amerlingová a Sabina Ondřejková.

Program odstartoval na Masarykově náměstí ve Znojmě, kde hosty přivítala Kateřina Pacíková a spolužák z nižšího ročníku, mladý rodák z Hnanic, Sebastian Jelínek. Po uvítání hosty usadili do Vinobusu a zážitkový večer mohl začít.

Cílem cesty byl hotel Vinice Hnanice. Během cesty se hosté dozvěděli mnoho poutavých informací o Vlkově věži, Louckém klášteru nebo obcích, kterými Vinobus projížděl. První zastávka byla v Hnanicích u kostela sv. Wolfganga. Sebastian hosty seznámil s legendou o kostelu. Poté se všichni přesunuli do nedalekého vinařství Kořínek. Zde hosty přivítal sám Josef Kořínek, který provedl řízenou degustaci tří vzorků vín. Z vinařství se hosté přesunuli zpět do Vinobusu a pokračovali do hotelu Vinice Hnanice. Tam již čekali další spolužáci, kteří hostům přiblížili historii a současnost hotelu a představili další zajímavá místa z okolí Hnanic.

Po průvodcovské části projektu si hosté vychutnali pětichodové degustační menu, které připravil kuchařský tým žáků naší školy za odborného dohledu šéfkuchaře Jana Mösmmera. Jako předkrm se podávalo máslové paté s glazovanými jablky a chlebovým chipsem, následovala polévka kulajda, grilovaný filet pstruha na másle s pohankovo-kroupovým risottem, kachní prso s malinovým zelím a karlovarským knedlíkem a na závěr jako dezert švestkový koláč s drobenkou a makovou zmrzlinou. Ke všem chodům byla podávána vybraná vína z místních vinic. Po slavnostním menu následovala káva a předání malé pozornosti pro každého hosta.

Závěrem bych za celý realizační tým ráda poděkovala všem kdo našemu projektu pomohli, především SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o., hotelu Vinice Hnanice, Vinařství Kořínek a VOC Znojmo. Velké díky patří také panu šéfkuchaři Janu Mösmmerovi a vedoucí našeho maturitního projektu Věře Kuchařové.

Nikola Amerlingová, HT4.A