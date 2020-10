Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova pořádala v Mašovicích u Znojma Krajskou soutěž v orbě. Orba patří k nejnáročnějším pracovním operacím, a proto se soutěže organizují, a proto ji také organizuje od roku 2005 naše škola. Soutěž jsme v letošním roce uspořádali i přes problémy s pandemií Covid-19, protože víme, že celou řadu žáků práce s mechanizací baví a že ji mají jako koníčka. S nadsázkou lze říci, že si myslí, že nejkrásnější pohled na svět je pohled ze sedadla traktoru.

Krajská soutěž v obrbě v Mašovicích. | Foto: archiv školy

Soutěž je také i jedna z činností naší školy jako Centra odborného vzdělávání pro zemědělství. Letošní ročník se vzhledem k pandemii uskutečnil v menším rozsahu, co se týče škol, a také diváků. Nezvali jsme zahraniční školy, včetně našeho dlouholetého partnera zemědělské školy v Obersiebenbrunnu a neorganizovali jsme návštěvy žáků základních škol. Mrzí nás to, ale za současné situace to jinak nešlo. Přihlásilo se celkem sedm škol, z toho pět z Jihomoravského kraje a dvě z kraje Vysočina. Tři školy vyslaly i dívky. Celkem soutěžilo 22 oráčů. Řadu soutěžících přijeli podpořit také jejich rodiče.