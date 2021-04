Literární soutěž Vlajka pro Tibet vyhrála Adéla Bohdanská, studentka 4. ročníku oboru Hotelnictví a turismus. Napsala velmi zajímavou úvahu s názvem Totalita. „Podle mého názoru je důležité seznámit lidi s problematikou totalitních režimů, lidských práv a ztráty svobody. O těchto problémech je nutné hovořit a přestat dělat, že neexistují. Soutěž, kterou pořádala kampaň Vlajka pro Tibet, je důkazem toho, že jsou mezi námi lidé, kteří chtějí něco změnit, a já jsem moc ráda, že jsem se této soutěže mohla zúčastnit“, říká vítězka soutěže Adéla Bohdanská. Smyšlený autobiografický příběh Já Tibeťan poslal do soutěže Vojtěch Bílek ze 3. ročníku oboru Cestovní ruch. Vojta za něj získal třetí místo. Další a moc šikovnou soutěžící byla Eliška Pitrová z druhého ročníku oboru Cestovní ruch. Porotě zaslala dvě práce. Vyprávění a báseň o totalitě. Do finále se ale neprobojovala.

„Soutěže jsem se zúčastnila hlavně proto, že ráda píšu, ale také kvůli režimu, který v Tibetu panuje. Od svých prarodičů jsem slyšela spoustu historek na téma komunismus a okupace 1968, proto jsem se rozhodla je zužitkovat. Myslím si, že každý z nás by měl mít právo na to se samostatně rozhodovat a veřejně vyjadřovat svůj názor. Nikdo by nám neměl říkat, co smíme a nesmíme dělat, a pokud to někdo dělá, tak kde je demokracie a svoboda? Prohru beru sportovně. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit a třeba se umístím příští rok. Na závěr bych jen chtěla říct, že jsem vděčná za demokracii, kterou zde máme, a pevně věřím, že čínská nadvláda na Tibetem snad taky jednou skončí,“ komentuje soutěž Eliška Pitrová.

Ve výtvarné části kategorie skupinová práce vyhrály studentky druhého ročníku oboru Kadeřník. Adéla Uhlíková, Martina Sedláčková, Michaela Medrická a Adéla Smižňanská namalovaly obraz Oheň. Za Tibetskou bohyni získala Natalie Kredatusová, studentka prvního ročníku oboru Sociální činnost, druhé místo. Do výtvarné části soutěže se také zapojila Anna Ďurišová z oboru Kadeřník. Její obrázek Sebeupálení na protest proti okupaci byl tematicky velmi silný. Ve finále však neuspěla. Všem studentům blahopřejeme a jsme rádi, že podporují lidská práva. Ve škole také uspořádáme komorní výstavu všech prací našich soutěžících. Zájemci ji pak mohou navštívit alespoň virtuálně na našem webu.

Kateřina Kotoučová