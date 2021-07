Průvodce posílili kuchaři. Studenti znojemské Přímky se opět blýskli na Vranově. Tentokrát se postarali o občerstvení hostů slavnostního otevření nově opravené strážní věže tamního zámku. Děkujeme Ludmile Karpíškové za zajímavý příspěvek.

Studenti z připravili slavnostní pohoštění. | Foto: se svolením SOŠ Přímětická

„Od začátku června plnili naši žáci studijního oboru Cestovní ruch svou odbornou praxi. Když se rozjedete po okolních památkách, na hrad Bítov, na zámek do Mikulova či do Znojemského podzemí, ujmou se vás také naši – absolvování odborné praxe je totiž podmínkou pro postup do vyššího ročníku. Když praxi zvládnou, je to další krůček k úspěšné maturitě a zejména start do profese, v níž komunikace s lidmi je základ. V polovině června se k našim cesťákům, jinak jim totiž ve škole neřekneme, přibyli i naši budoucí kuchaři, aby se postarali o hosty, kteří byli vranovským kastelánem Radkem Ryšavým pozváni na slavnostní otevření zrekonstruované strážní věže. To, že nás oslovil, je poctou a zároveň i svědectvím o tom, že práce žáků Přímky je opravdu na úrovni, a to napříč obory. Copak by na obsluhu do perly jižní Moravy, jak bývá státní zámek Vranov nad Dyjí nazýván, nechtěl jen ty nejlepší?“ nastínila rozvoj spolupráce Lucie Pláňková, vedoucí oboru Cestovní ruch.