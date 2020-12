Po celý advent děti netrpělivě odpočítávají týdny a dny do Štědrého dne, maminky pracují na vánočních přípravách a většina lidí ještě shání dárky. S adventem je spojeno mnoho tradic, které mají hlubší kořeny, než byste možná hádali. Jednou z nich je také adventní kalendář, kterým zpříjemňujeme čekání na Vánoce hlavně dětem. Děti si ho spojují se sladkostmi, které na ně během 24 dnů čekají v kalendáři. Většinou má tento kalendář podobu obrázků, za kterými se po otevření skrývá kousek čokolády.

Studentky z Přímky tvořily adventní kalendáře. Foto: archiv školy | Foto: Deník / VLP Externista

Ale tyto kalendáře nemusí být jen o dětském mlsání. Takové „své“ adventní kalendáře si vyrobily žákyně čtvrtého ročníku oboru Sociální činnost naší Střední odborné školy Přímětická, když během distanční výuky v rámci předmětu Učební praxe dostaly mimo jiné úkol od své vyučující, který zněl jasně: vymyslet, vyrobit, zpracovat. Co tedy vlastně měla děvčata dělat? Za prvé měla vymyslet originální podobu adventního kalendáře, následovalo aktivní tvoření a potom úkol asi pro děvčata nejtěžší – zpracovat metodický list s podrobným popisem a fotodokumentací. A co je ještě netradiční na těchto opravdu originálních kalendářích? Místo čokolád a sladkostí čekají na děvčata v jednotlivých okénkách kontrolní otázky z maturitních témat, která si do kalendářů devčata vložila. Podtrženo a sečteno: Prvního = první okénko, druhého = druhé okénko,… „Na úvod vyučovacích hodin odborných předmětů se zahřejeme opakováním a to by v tom byl čert, abychom na maturitu nebyly pečlivě připraveny“, shodly se všechny žákyně. A nakonec dodaly: „Že bychom si takové kalendáře vyráběly každý měsíc, tedy až do května?“