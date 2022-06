Nedávno například studentky oboru sociální práce přijely do Kravska, aby s tamními osmáky probraly právě důležité a citlivé téma poruch příjmu potravy. "Prezentaci, kterou máme v nabídce pro školy nově, vedla děvčata z 2. ročníku oboru Sociální činnost, Veronika Krejčí a Zuzana Podešvová. To víte, že měly obrovský strach, zda to zvládnou, ale musím je pochválit, vedly si profesionálně. Velmi dobře dokázaly jen o pár let mladší žáky zaujmout, vtáhnout je do diskuze, reagovat na záludné otázky. Zájem o toto téma byl velký, nejvíce asi zaujal výpočet BMI a aktivity, při nichž byly použity metody na budování sebeúcty a sebepoznání. Celé dopoledne hodnotím jako přínosné nejen pro žáky, které jsme v tématu na přání školy vzdělávaly, ale samozřejmě i pro naše žákyně. Aktivity, kdy jsou v rolích lektorů, je popostrčí ne o krok, ale o velký skok vpřed,“ nastínila Marcela Sabová, vedoucí oboru Sociální činnost.