Podporu Ukrajině dali najevo studenti znojemského Gymnázia Karla Polesného. „Studentský parlament spouští informační kampaň a pořádá sbírku na pomoc obětem války na Ukrajině, při níž můžete pořídit ukrajinskou bikolóru. Školu také zaplavily transparanty vyjadřující podporu zemi, která čelí agresivnímu ruskému útoku. Studenti, děkujeme,“ uvedli zástupci školy. Studenti také přiložili ruku k dílu a pomohli smontovat postele pro ukrajinské uprchlíky.

Do pomoci se zapojují i studenti gymnázia v Moravském Krumlově. Připravili ukrajinské stužky a výtěžkem z jejich prodeje přispějí na vybavení bývalé školy v Rakšicích, kde může po nutných úpravách najít útočiště až padesát lidí. „V týdnu po jarních prázdninách se škola zapojí do materiální sbírky na vybavení školy. Dárce prosíme, aby povlečení, spacáky a lůžkoviny donesli v týdnu od 14. března do naší školy, podrobnosti upřesníme,“ vyzvali zástupci školy

Benefice pro Ukrajinu

Koncert pro Ukrajinu chystá ve čtvrtek 3. března v sedm hodin večer Znojemská Beseda a JazzFest v Městském divadle ve Znojmě. Vystoupí Taneční orchestr Onkels a Cimbálová muzika Antonína Stehlíka. Vstupné je 300 korun a celý výtěžek pořadatelé pošlou na transparentní účet SOS Ukrajina Člověka v tísni.

Materiální sbírky

Znojmo

Znojmo, sportovní hala ulice Dvořákova

Dárci mohou věci nosit v pracovní dny mezi jedenáctou dopoledne a šestou večer. Pořadatelé nyní žádají hlavně trvanlivé pečivo a potraviny, umělé kojenecké mléko, dětské kaše a výživy. Také dětské pleny, toaletní papír, kapesníky, zubní kartáčky a pasty. Užitečné budou kočárky, fusaky a kojenecké lahve, nové spodní prádlo, ponožky, nové boty a čisté a vyprané ošacení. Hlásit se mají také dobrovolníci ochotní pomoci se zajištěním sbírkového místa. Otevírací doba a požadované věci se mohou měnit, aktuální informace lidé najdou na facebooku města

Moravský Krumlov

Hasičská zbrojnice Moravský Krumlov Rakšice

Krumlovská Coolna spolu s městem pořádají v rakšické hasičské zbrojnici materiální sbírku pro běžence z Ukrajiny, kteří najdou útočiště v České republice. Otevřeno bude zatím v pátek 4. března od 15.00 do 19.00, v sobotu 5. března od 9.00 do 13.00 a v úterý 8. března od 15.00 do 19.00. Pořadatelé sbírky žádají, ab y lidé zatím nosili pouze masové konzervy, těstoviny, luštěniny, dětské kaše, trvanlivé mléko, piškoty, oplatky a čokolády a dále dětské pleny dámské hygienické vložky, toaletní papír, zubní kartáčky, šampony a sprchové gely.

Jevišovice

Zasedací místnost radnice

Ve čtvrtek 3. března a v pátek 4. března vždy od 8.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 mohou dárci přinést materiální pomoc pro Ukrajinu na radnici v Jevišovicích. Pořadatelé žádají zejména stany, spacáky, karimatky, deky. Také termosky, kempové židle. Uvítají hygienické potřeby, trvanlivé potraviny a vybavení lékárniček. Organizátoři prosí o předávání věcí zabalených do igelitových pytlů nebo krabic.

Višňové

Úřad městyse

Lidé, kteří chtějí podpořit znojemskou materiální sbírku mohu výše uvedené věci přinést také na úřad městyse ve Višňové a to ve všední mezi sedmou ráno a druhou hodinou odpoledne.

Břežany u Znojma

Obecní úřad

Lidé z Břežan, kteří chtějí podpořit znojemskou materiální sbírku mohou výše uvedené věci donést také na obecní úřad Břežanech a to ve čtvrtek 3. března od 7.00 do 1.00, v pátek 4. března od 7.00 do 11.00 a v pondělí 7. března od 7.00 do 16.00