Ve velkém finále soutěže se počátkem prosince v gastronomickém studiu Chefparade proti sobě postavilo patnáct nejlepších mladých kuchařů z celé České republiky. Budoucí kuchaři měli za úkol připravit moderní a zdravou svačinu z produktů značky Rio Mare.

„Lukáš byl na této soutěži již podruhé, tentokrát s receptem Plněná pizza kapsička Rio Mare s grilovaným filetem z makrely s dipem. Já jsem byla určitě ve větším stresu – on si v klidu nastoupil na svých dvacet minut práce a úkol bravurně splnil. Pak nastal čas čekání na verdikt poroty, a když jsem uslyšela Lukášovo jméno mezi třemi nejlepšími, tak to mi proběhla hlavou spousta myšlenek! První asi ta, že se mu podařilo úspěch zopakovat – a v takové konkurenci! Druhá asi ta, že to je pro mě za to, jak jsem ho léta krůček po krůčku vedla, velká odměna. V té chvíli jsem měla hřejivý pocit, pocit radosti, naplnění … že to vše, co pro své žáky ve škole děláme, má smysl,“ svěřila se učitelka odborných předmětů Jarmila Dřevojanová.

"Tato soutěž je pro žáky přínosem v tom, že poznávají jiné prostředí, jiný způsob práce, získávají tím cenné zkušenosti. Musí ale také ukázat pevnou vůli – jednak se chtít něčemu naučit, jednak obětovat svůj volný čas. Jestliže chtějí něčeho dosáhnout, musí mít prostě kuchařinu v srdíčku, musí mít touhu něčeho dosáhnout, a když toto vše mají, tak se jim sen stane skutečností. A na nás dospělých je jim v tomto pomoci a nastartovat jejich budoucnost. U Lukáše se nám to podařilo!“

Všechny soutěžící hodnotila porota složená ze členů Národního týmu, která reprezentuje Českou republiku v zahraničí na prestižních soutěžích. Rok od roku stojí před porotci stále náročnější úkol, protože počet přihlášených se rok od roku zvyšuje, taktéž stoupá kvalita soutěžních receptů. Do letošního rekordního ročníku se přihlásilo 160 studentů ze 47 odborných středních škol z celé České republiky.

„Tři roky po sobě stát na stupních vítězů celostátní soutěže, to už něco znamená. Velké poděkování patří Jarmile Dřevojanové, učitelce odborných předmětů oboru Kuchař-číšník. Před třemi lety dovedla ke zlatu Moniku Peškovou, loni a letos, tedy ve druhé a třetí účasti, vyhrál Lukáš a vždy získal bronz. Takovýto úspěch, aby tři roky za sebou měli žáka na příčkách nejvyšších, se nepodařil žádné jiné přihlášené škole,“ doplnil ředitel školy Libor Hanzal.

Jarmila Dřevojanová a Ludmila Karpíšková