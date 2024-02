Příměstský tábor Doba ledová 2024, který pořádá Středisko volného času Znojmo, proběhl letos v týdnu o jarních prázdninách. Děti se zábavnou formou dozvěděly spoustu informací o pravěku. Během celého týdne dostávaly obrázky do mapky, kterou postupně zaplňovaly podle splněných, někdy nelehkých, úkolů.

SVČ Znojmo pořádalo příměstský tábor na téma Doba ledová | Foto: Středisko volného času Znojmo

V pondělí se vedoucí seznámili s dětmi a následovalo zasvěcení do záchranné výpravy prcka, kterého chtěli sežrat šavlozubí tygři. Děti ve skupinách kreslily své vlastní osady. Odpoledne zakreslily to, co se o pravěku dozvěděly do jeskyně v SVČ a vytvořily si vlastního mamuta.

Druhý den jsme se s dětmi vydali za archeologem do Městské knihovny. Děti se dozvěděly, jak to v době ledové vypadalo na našem území, jaká zvířata tu žila (včetně těch, která se dnes nachází spíše na severnějších místech zeměkoule), měly možnost prohlédnout si kosti pravěkých zvířat, a dokonce se dozvěděly způsob, jak takové kosti rozeznat od těch mladších. Odpoledne jsme se vydali na lov do Gránického údolí. Děti po cestě hledaly zvířata, která si následně zakroužkovaly ve svých pracovních listech.

Třetí den jsme se vypravili do Jihomoravského Muzea, kde byl pro děti nachystán bohatý program. Děti měly možnost postupně nahlédnout do celé pravěké osy, tvořily si frotáž s trilobity, skládaly dinosaury z těstovin, obkreslovaly stíny dinosaurů. Dozvěděly se, jaký je rozdíl mezi paleontologem a archeologem. Rozlišili jsme různé Venuše a sáhli si na stoličku mamuta. Na závěr jsme se mohli podívat na pravěkou výstavu, a dokonce se vyfotit v atrapě hrobu pravěkých lidí.

Čtvrtý den si děti vyzkoušely lov mamuta naostro s panem Hrbáčkem. Pomocí dřevěných oštěpů se pokoušely trefit nakresleného mamuta na slámě. Zkoušely si několik způsobů hodu na cíl, zasoutěžily si mezi týmy. V programu nechyběla ani ukázka bránění se útočníkovi pomocí tyčí – kroužení, přehazování. Odpoledne děti měly příležitost navštívit Zoo koutek v SVČ Znojmo, kterým nás provedl kolega, pan Lukosz a vyrobily si vlastní oštěpy a sekery.

Závěrečný den se naše výprava pokusila mimo jiné probudit doposud spící sopku. Po splnění všech úkolů a doplnění chybějícího posledního bodu mapky se prcka podařilo dovést zpět k tátovi. Celou výpravu jsme zakončili filmovým představením prvního dílu Doby ledové. Odpolední část dne se točila kolem kostýmů pravěkých lidí a diskotéky v jeskyni.

Velké díky patří vedoucím za bezproblémový průběh celého tábora a rodičům za důvěru. Věříme, že si děti tábor náramně užily!