Tento víkend patří tradičním hodům v Miroslavi. Krátce po osmé ráno chasa převezme na radnici hodové právo a do dvou hodin bude procházet městem a zvát na hody, doprovodí ji dechová hudba Skaláci. Ve čtyři začne zavádění před kulturním domem a v pět vystoupí Miroslavská Hoďátka. V osm večer začne zábava před kulturním domem, s kapelou Klaxon, vstupné je 100 korun. V neděli je v devět hodová mše na kterou přijde krojovaná chsaa v průvodu, od půl jedenácté následuje opět zvaní po městě a a ve čtyři začne zavádění. V pět následuje vystoupení Miroslavských Hoďáátek a od půl šesté zavádění ženáčů.

"Krojované hody v Kašenci jsou úspěšně za námi. Letošní ročník byl ve znamení skupiny mladých nadšenců, kteří vše chystali a připravovali k tradičním hodům. V sobotu ráno na tanečním place za hospůdkou starosta Martin Plechatý a místostarosta Svatoslav Ryšavý předali stárkům hodové právo. Dopoledne Kašncem procházela chasa v tradičním průvodů a zvala na hody, poté odpoledndne následovalo zavádění pod nazdobenou májí. Veselí pokračovalo večerní zábavou, kde na hosty čekalo půlnoční překvapení, které se setkalo s velkým úspěchem. Hody se vydařily, počasí přálo a co můžeme jen říci, že už se těšíme na příští rok na den plný radosti, vína a tance," hodnotili pořadatelé.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.