Poslední srpnovou sobotu přišla krojovaná chasa do farního kostela na ranní mši a požehnání, pak převzala hodové právo a vyrazila s kapelou na obchůzku do vsi. Odpoledne pak začala ochutnávka vrboveckých vín. Do Vrbovce opět po dvou letech přijeli se svými dobrotami i přátele z Pova, místní části severoitalského Trenta. Večer pak následovala zábava s předtančením chasy.