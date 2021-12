Zhruba tři kilometry severně od Jamolic stojí nad jedním ze zákrutů údolí řeky Jihlavy zřícenina hradu Templštejna. Výletníky může lákat už jen samotná vyhlídka do údolí, milovníky historie a jejích tajemství bude nejspíš přitahovat už jen název hradu. Dali mu jej na konci třináctého století legendární rytíři templářského řádu.

Bájný poklad templářů? Truhlu zlaťáků podle pověstí ukryli na hradě Templštejn

Své sídlo, komendu, měli v Jamolicích už od roku 1279, brzy poté začali stavět hrad. Pobyli tam ale sotva dvacet let, než byl řád zrušen. K nejvýznamnějším pozdějším vlastníkům patřili páni z Lipé. Už od šestnáctého století je hrad uváděný jako pustý, podle všeho už nebyl obnoven po požáru. Do dnešní doby se dochovaly zbytky paláce, část plášťové hradby, brána a studna. Hrad je celoročně volně přístupný. O zřícenimu se už deset let stará jako nový majitel David Hamza s pomocí skupin dobrovolníků.

