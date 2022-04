Tip na víkendovou vycházku. Objevte Suché skály u Lubnice

Čtenář reportér Čtenář

Přišel čas sbírat jarní kilometry a pořádnou procházkou setřást jarní únavu. Ideální příležitost poznat méně prochozená zákoutí. Vydejte se třeba do Lubnice na Vranovsku a vyšlápněte do Suchých skal. Ty pohledy za to stojí.

Z vycházky do Suchých skal u Lubnice na Vranovsku. | Foto: Miroslav Jánský