V areálu se nachází multimediální místnost, kde se dozvíte o tomto minerálu spoustu zajímavostí.Samozřejmě nesmíme zapomenout na samotnou štolu s pásovou ametystovou žilou, která je velmi vzácná - na světě je pouhých dvacet takových nalezišť. Dále je zde dům minerálů, obchůdek s různými výrobky nejen z ametystů a malá kavárna. V jedné části zahrady je možné si za poplatek vyzkoušet hledání ametystů. Odnést si můžete to, co se vám vejde do dlaně. Je zde také Čakrová stezka a mimo areál se nachází i dětské hřiště.Vše je v němčině, ale na požádání dostanete letáček psaný v češtině. Každý rok je zde i tzv. Český den, většinou na začátku prázdnin.

Romana Janská

Praktické informace

Otevírací doba

leden: zavřeno

únor: soboty a neděle 10.00 - 17.00

březen: pátek - neděle 10.00 -17.00

duben: denně 10.00 -17.00

květen - září: denně 10.00 - 18.00

říjen - 23. prosince: denně 10.00 - 17.00

vstupné: dospělí 27 euro, studenti a důchodci 22 euro, děti do 15 let 12 euro, děti do šesti let zdarma. Rodinné vstupné (dva dospěli a dvě děti) 54 euro