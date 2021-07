Z řeky Dyje známe všichni vranovskou přehadu a hluboké údolí táhnoucí se ke Znojmu a víme, že do přehrady Dyje přitéká z Rakouska. Řeka má ale ještě druhý pramen, na Vysočině, v polích u Třeště. Děkujeme Veronice Králové za krásné fotky a pěkný příspěvek, který přímo láká vyrazit na výlet k prameni Moravské Dyje.

Pod Jelení horou. Na obzoru je hrad Roštejn. Blížící se déšť nás dohnal sto metrů před pramenem Dyje. | Foto: Veronika Králová

Dye, ruhá největší moravská řeka má dvě zdrojnice, jedna pramení na území Rakouska, druhá na Vysočině. Pramen Moravské Dyje leží na nenápadném místě v polích nedaleko Třeště, jižně od Jihlavy. Je sice poblíž silnice, takže by se tam dalo jen na skok zastavit, nakouknout a jet dál, ale to by byla škoda. My jsme si v okolí udělali celodenní výlet, který vám můžu jen doporučit.Co se mi na trase líbilo nejvíc: výhled směrem ke hradu Roštejn z louky pod Jelení horou, rybník Radkovec a staré dubové stromořadí, které k němu vede z národní přírodní rezervace Velký Špičák (tu rozhodně nesmíte vynechat, pro mě nejhezčí část trasy). A děti ještě přidávají náves v Hodicích (ve fotogalerii se dozvíte proč).