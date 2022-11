Od roku 2009 se v parku nachází i vlčí výzkumné centrum . Tam jsou vlci chováni a zkoumáni vědci z veterinární univerzity ve Vidni. Jedním z těžišť výzkumu je rozdíl mezi sociálními a duševními schopnostmi vlků a psů. V tomto centru žije čtrnáct amerických šedých vlků a také několik psů. Můžete se také stát kmotrem jednoho z vlků.

Kamila Chmel

Praktické informace:

Wildpark Ernstbrunn je od začátku listopadu do konce března otevřený o osobotách a nedělích od deseti dopoledne do čtyř odpoledne a u příležitosti svátku také ve čtvrtek 8. prosince. Příští rok bude od 1. dubna do 2. listopadu otevřený denně mimo pondělí od devíti do pěti. Vstupné pro dospělé ke 8,80 Eur a pro děti od 6 do 15 let a studety je 7,20 Eur.