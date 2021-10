Zemědělství je sofistikované odvětví národního hospodářství. Trendem je precizní zemědělství a tomu musí odpovídat i zemědělská mechanizace. Zemědělská technika současnosti využívá řadu moderních systémů, například - GPS, která se využívá třeba u postřikovačů a secích strojů nebo na monitoring strojů, N-senzor, který zabezpečí optimální dávku hnojiv, - součástí sklízecích řezaček může být i laboratoř, která okamžitě zjistí sušinu nebo množství živin ve sklizené plodině, využívá se automatické vypínání sekcí strojů, např. u secích strojů, aby nedocházelo k překrývání, zkouší se využívat mechanizace, která se pohybuje po poli bez obsluhy a je řízena polním robotem. Současně umožňuje moderní zemědělská technika vysoké výkony. Z toho všeho vyplývá, že zemědělství prochází obrovským vývojem. A navíc se dá říct, že práce v zemědělství nemohla zastavit ani pandemie Covid-19. Přemysl Oráč, který je vyobrazen ve Znojemské rotundě, nebo bratranci Veverkové z Rybitví, vynálezci prvního dokonalejšího pluhu, by se divili nad tím, jakou techniku dnešní zemědělci používají.

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace pořádala 17. ročník Krajské soutěže v orbě.Do soutěže se přihlásilo celkem osm škol, z toho šest z Jihomoravského kraje a dvě z kraje Vysočina. Tři školy vyslaly i dívky. Celkem soutěžilo třiadvacet žáků. Letošní ročník se v druhé polovině září na pozemcích mašovického Agrodružstva uskutečnil v menším rozsahu. Nezvali jsme zahraniční školy včetně dlouholetého partnera zemědělské školy z Obersiebenbrunnu. Je to škoda, ale současná situace nám to jinak neumožnila.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.