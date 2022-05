Husáka jich pamatuje většina, některé možná i Novotného, pokud ne Zápotockého. Řeč je o traktorech a dalších samohybech, které se v neděli sjely do krumlovských Rakšic, aby se zapojily do třetího ročníku recesistické oslavy prvního máje. Ročník to sice byl třetí, ale kvůli pandemickým omezením si na něj museli rakšičtí hasiči, další organizátoři i účastníci počkat celé dva roky. "Lidé mají pořád chuť něco dělat, proto jsme vůbec neuvažovali, že bychom s naším prvním májem skončili. Vím, že se účastníci těšili, od některých jsem během doby slyšel, jak svoje traktory a další stroje generálkují a opravují, aby mohli na prvního máje vyjet," usmíval se Josef Veselý, inciátor recesistické akce a velitel rakšickcýh hasičů.

Traktory, mávátka a sranda. Tak tohle by bylo před lety o zlatou mříž!

V neděli k polednímu se do rakšického družstva opět sjely desítky traktorů, několik multilkár a nákladních aut. Do průvodu se s chutí zapojili majitelé dnes už veteránských škodovek od legendárních embéček po favority a nechyběl ani motocyklový doprovod. Do čela slavnostní kolony, která z družstva vyrazila na krumlovské náměstí a odtud do zpět do Rakšic na hřiště, se zařadil vzácný host, sovětská limuzína GAZ Čajka.