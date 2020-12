Fotbal k Moravskému Krumlovu patří stejně jako zámek a Slovanská epopej. Před deseti lety na derby s Ivančicemi přišlo na pět set lidí a atmosféra byla úchvatná. Ale i na současné zápasy chodí poměrně dost diváků. „Tréninky jsou svátek a víkendový zápas narozeniny. Je to společenská událost, lidé se hezky oblečou, setkají se, společně fandí, dají si v klubovně něco dobrého, tak to má být. Fotbal není jenom sport, ale má větší přesah, zvláště ten společenský,“ míní trenér Smrček. Lidé celý týden pracují a o víkendu si mohou zajít na zápas uvolnit se, zafandit si, prostě upustit ventil. Zázemí mají fotbalisté v Krumlově opravu velmi hezké. Fotbalové hřiště s klubovnou a kabinami jsou na vysoké úrovni, a navíc se nachází v krásné přírodě u řeky Rokytné s výhledem na Floriánek a na Křižák. Nově zde „vyrostla“ umělá tráva a díky osvětlení se může hrát i v časech, kdy je na podzim brzo tma. „A“ mužstvo trénuje třikrát až čtyřikrát týdně. „Viděl jsem tam prostor pro zlepšení a k tomu potřebujeme tréninky,“ říká trenér.

Tréninky, které baví

Bohumil Smrček má nejvyšší trenérskou licenci, bohaté zkušenosti a neutuchající lásku k fotbalu. Ve své diplomové práci na téma psychická odolnost profesionálního hráče kopané píše o tom, že největší energií pro sportovce je radost. Toho se celou svou kariéru drží a tréninky připravuje tak, aby byly motivační, inspirativní a fotbalisti z něj měli radost. „Těší mě, když mi řeknou, že je fotbal baví. Je to svým způsobem dril, ale hodně věcí se dá dělat zábavnou formou,“ svěřuje se a podtrhuje, že i tréninky samotné mají sociální aspekt. Scházejí se totiž lidé, které baví to stejné, mají společný zájem. To si pak rádi zahrají fotbálek a užijí si ten nádherný pocit ze hry.

Fotbal učí děti zvládat překážky

Sport přispívá k výchově, vede děti k disciplíně, učí je překonávat překážky a zvládat prohry. Toto vše jsou dovednosti, které jsou v životě důležité. Umět se radovat ze hry, ale zvládnout i porážku. Je to také o spolupráci. Pohybové dovednosti se dobře rozvíjejí mezi šestým a dvanáctým rokem a dobré fotbalové tréninky dávají základ dalšímu rozvoji.

Nová éra mládežnického fotbalu v Krumlově

Mimo jiné působil Bohumil Smrček jako šéftrenér mládeže ve Zbrojovce. S předsedou FC Moravský Krumlov Martinem Žákem připravují nový koncept, chtějí pomoci vrátit fotbal zpět na vesnice. „Koronavirová situace nám plány trochu překazila. Nicméně chceme náš nový projekt rozjet a zapojit do toho vesnice z okolí Moravského Krumlova,“ říká Martin Žák. Chtějí připravit trenérská školení, pomoci v metodickém vedení a využít bohaté zkušenosti trenéra Smrčka. „Mám připravená školení, kde rád představím vyzkoušené věci, připravené mám také videoukázky, řekneme si, na co při tréninku jednotlivých kategorií dát pozor. Důraz kladu na to, aby fotbalisté neměli svalové disbalance,“ vyjmenovává Smrček.

Podle Martina Žáka je nyní čeká hodně práce, začít chtějí u trenérů. Jsou to často rodiče, kteří mají ve fotbalovém kroužku své děti. „Nabídneme jim školení, přípravu na trenérské licence, plánujeme organizovat turnaje, letní soustředění atd.,“ vypočívává předseda Žák. Oba se shodují, že děti jsou zrcadlem dospělých, že potřebují mít dobrý příklad i ve sportu a že má smysl se jim věnovat.

Eva Fruhwirtová