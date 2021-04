Na počátek dubna připravili v Hlubokých Mašůvkách zdejší dobrovolní hasiči spolu se školou a školkou akci nazvanou Sázíme budoucnost. Vysázeli při ní ovocné stromy ve dvou lokalitách. Na celou akci přispěl Státní fond životního prostředí a s přípravou i následnou péčí o vysázené stromy bude stát 522 210 korun.

Lidé v Mašůvkách vysadili Alej budoucnosti. | Foto: Petr Grégr

Pořadatelé vyzvali lidi v Hlubokých Mašůvkách, aby si přišli zasadit strom jen tak, anebo na památku do budoucnosti. Někteří to pojali i tak, že vysadili stromky mimo jiné třeba na památku pro nově narozené děti, nebo i na památku za zesnulé oběti pandemie. Bylo to celkem na uvážení každého jednotlivce. 3. dubna začala výsadba v lokalitě za kempem podél cesty směrem na Plaveč. Celkem účastníci vysázeli třiapadesát stromků většinou třešní, švestek, jabloní a hrušní. Tak si třeba naši potomci budou moci v budoucnu na vycházce utrhnout sladké, šťavnaté osvěžení, nebo usednout k odpočinku do stínu některého z těchto stromů. Snad nám takových projektů přibude co nejvíce. Už loni obec s pomocí SFŽP obcí vysázela stromy na dětském hřišti a U Rybníka v hodnotě 125 tisíc korun.