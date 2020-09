Každý rok nás provází nějaké zajímavé a pro děti atraktivní celoroční téma. Vloni jsme byli opice, v letošním školním roce jsme zvolili téma Mexiko. Budeme tedy cestovat po Mexiku.

Děti z 3. C v základní škole v Pražské letos přivítá třída připravená k celoroční výpravě do Mexika. | Foto: Marcela Přibylová

Je toho opravu hodně, co by nás mohlo na Mexiku zajímat. Tak nás čeká velký výlet do Severní Ameriky a Karibiku. Dozvíme se, kde Mexiko leží, ukážeme si polohu na globusu a na velké mapě světa, kterou máme stabilně ve třídě, aby se děti nenásilně a přirozeně učily orientovat ve světě. Zjistíme typické znaky této pozoruhodné země, jejich tradice. Zajímat nás bude také mexická hudba a nádherné mexické tance. Těším se moc na rozmanité výtvarné zpracování mexické kultury s dětmi.