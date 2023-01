Nabídka oborů s výučním listem i maturitní zkouškou, prezentace učeben pro teoretickou i praktickou výuku, poskytování informací o studiu, praktické ukázky dovedností automechaniků, kadeřníků, kuchařů-číšníků, truhlářů, prodavačů, komentované prohlídky školy žáky oboru Cestovní ruch, výukové programy napříč všemi předměty a obory, ukázky péče o klienta žáky oboru Sociální činnost nebo třeba jednoduché experimenty do hodin chemie. Takto bohatým programem se prezentovala znojemská Přímka na akci Den otevřených dveří. Zájem o studium všech oborů, kteréš kola nabízí, přilákal 11. ledna téměř tři stovky návštěvníků.

Škola získala po náročné rekonstrukci nový vzhled, který jde ruku v ruce s nadstandardně vybaveným interiérem. Školní jídelna jako restaurace, kde jsou žáci i pedagogové obslouženi? Bar jako zázemí ve volné hodině? Posilovna i gymnastický sál? Studentská firma jako odrazový můstek pro budoucí podnikatele? Školní knihovna se všemi tituly k maturitě? Možnost nástavbového studia Podnikání v denní i dálkové formě? Kosmetická a kadeřnická provozovna i pro veřejnost?

Ano, to je znojemská Přímka! A nejen to! Od 1. září 2022 dokonce rozšířila vzdělávací nabídku o dva obory. Grafický design a podnikání je určen pro kreativní studenty, kteří se nebojí moderních technologií, chtějí poznat reklamní a propagační oblast a ovládat animaci, kresbu či fotografii. Získají také ekonomické vědomosti, naučí se vést účetnictví a proniknou do marketingu. Hotelový management nabízí kvalitní výuku cizích jazyků a komplexní vzdělání, ve kterém je propojeno několik odvětví: hotelový provoz, gastronomie, cestovní ruch, ekonomika, management a marketing. Absolventi jsou pak schopni pracovat na různých pozicích, od F&B managera přes vedoucího recepce, průvodce po animátora. Samozřejmostí jsou dovednosti z oblasti gastronomie, baristiky a sommelierství.

Dovednosti žáků oboru Cestovní ruch podtrhl pochvalný e-mail, který po akci obdržel ředitel školy Mgr. Libor Hanzal: Dobrý den, včera jsme byli na dni otevřených dveří ve vaší škole a chtěla bych moc pochválit žáky vaší školy. Svoboda Marek a Svída Alexandr nás provázeli a byli neuvěřitelně profesionální, ochotní, milí, vstřícní a zodpověděli nám vše, co nás zajímalo nebo byli ochotní to zjistit. Moc děkujeme a kluky prosím pochvalte. S pozdravem a přáním všeho dobrého Daněčková Eva

Nestihli jste DOD? Nic se neděje! Staňte se na den středoškolákem! Stačí do školy napsat či zavolat, termín domluvíme. Dveře máme otevřené každý den!

Kateřina Kotoučová a Ludmila Karpíšková