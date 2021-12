V sobotu Oblastní charita Znojmo ve spolupráci s Potravinovou bankou pro Brno a Jihomoravský kraj konala již tradiční podzimní Sbírku potravin. Potraviny pomohou maminkám a tatínkům samoživitelům, rodinám v sociální nouzi a lidem bez domova na Znojemsku. Děkujeme Veronice Brandejs za zajímavý příspěvěk a všem dárcům za účast ve sbírce.

Třetí sobota v listopadu patřila ve Znojmě už tradiční sbírce potravin. | Foto: se svolením Oblastní charity Znojmo

„Děkujeme všem organizátorům, našim zaměstnancům a dobrovolníkům, kteří se podíleli na zdárném průběhu sbírky. Zvláštní poděkování však patří dárcům, kteří do sbírky přispěli.“ říká ředitel Evžen Adámek a dodává: „Přišla stará babička a říká: "Koupila jsem dva oleje, jeden jsem chtěla dát do sbírky, ale pak jsem si to rozmyslela a dám vám oba ty oleje. Vždyť já mám všeho dostatek a toto může pomoct potřebnějším". Bylo to velmi dojemné,“ uvedl Adámek. Sbírka se ve Znojmě konala na šesti místech a vynesla celkem 3168 kilogramů potravin. Nejvíce, v obou případech přes tunu, dárci věnovali v supermarketech Albert ve Vídeňské a Brněnské ulici.