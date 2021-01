Tříkrálová sbírka oslavila v roce 2020 již dvacet let své existence. Výhodou této sbírky je to, že charakteristickou a nezbytnou doprovodnou píseň „My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví přejeme vám….“ lidé znali už od svých dětských let a nebylo pro ně něco nového, cizího. V začátcích Tříkrálové sbírky bylo důležité lidi přesvědčit , že to má smysl a že této sbírce mohou důvěřovat.

K Tříkrálové sbírce patřily v uplynulých letech desítky a stovky koledníků. Foto: archiv Oblastní charity Znojmo | Foto: Deník / VLP Externista

To se myslím povedlo. Každý rok prvních čtrnáct dní v lednu si už jinak nedovedeme představit, že by k nám tři králové nepřišli. Babičky čekají s nachystanou dvěstěkorunou ze svého důchodu, protože je to pro ně událost, že přijde vzácná návštěva a alespoň na chvíli potěší v jejich samotě. Nejsou jen babičky, ale rodiče s dětmi čekají, aby si s třemi králi společně zazpívali písničku, kterou se už dlouho před Vánocemi společně učili. Pro nás koledníky to je vždy milé setkání a rádi na to vzpomínáme, zvláště když už je člověk z koledování opravdu po celém dnu zcela znaven. Takové setkání vás znovu postaví na nohy a povzbudí. Jak bylo řečeno na začátku, v minulých letech jsme si nedovedli prvních čtrnáct dní bez Tříkrálové sbírky představit, ale člověk míní a kovid mění.