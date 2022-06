Na místo konání pak odkazují i jednotlivé kategorie skateboardistů: Třísky (do 15 let), Masivní dřevo (do 45 let), Pařezy (nad 45 let), Brikety (dívky) a speciální neurčitá kategorie Piliny. Závodní program navíc doplní vystoupení interpretů z celé České republiky. V průběhu dne zahrají Marked As An Enemy, Mullethead, Dr. Mulo, Kdotořek, Supertesla, a večer zakončí Mobile's DJ.

Osmý ročník Hrušovany Open vychází z tradice zavedené předchozími pořadateli. Začátky oblíbené události přitom byly podle jejich slov „punkové“ a jelikož byli studenti, stála akce na jejich kapesném. Především ale do organizace vložili srdce, a tak se o závodech v malém městečku na jižní Moravě zanedlouho mluvilo i v Praze. Někteří účastníci dokonce hrušovanské závody označili za akci roku.

Skatepark v Hrušovanech nad Jevišovkou vznikl v roce 2007 díky součinnosti města a v průběhu let se stal vyhledávanou destinací mnoha jezdců nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Zvýšený zájem tedy jasně ukázal, že skateboarding má potenciál být velkým přínosem pro město. Tento mladý sport se ostatně v posledních letech může pochlubit obrovským nárůstem popularity, který vyvrcholil jeho zařazením na Olympijské hry. Letošní organizátoři (Klára Fedorková, Pavel Vrba, Maxmilián Fedorko, Jan Tisoň, Lukáš Wieluch alias Béďa a další) tak podle průběhu osmého ročníku budou zvažovat vytvoření spolku, který by si kladl za cíl udržet místní skateboardovou kulturu.

Bez ochoty a vstřícnosti města by se osmý ročník Hrušovany Open konat nemohl, protože na akci propůjčilo celý areál, potřebné vybavení a v neposlední řadě také poskytlo dotaci patnáct tisíc korun. Poděkování patří také dalším, kdo pomohli zařídit vybavení, občerstvení nebo přispěli sponzorsky. Taky nesmíme opomenout všechny dobrovolníky, ať už se budou zapojovat finančně či prací, a hlavně lidem a účastníkům závodu, bez kterých by akce nebyla.

Klára Fedorková

Program Hrušovany Open

Zahájení a registrace závodníků - 13:00, volné jízdy - 14:00, Třísky (kategorie do 15 let) - 14:30, Brikety (kategorie dívky) - 15:00, Pařezy (kategorie 45 let plus) - 15:30, Kdotořek - 16:00, Masivní dřevo (kategorie do 45 let) - 17:00, Supertesla - 17:30, Piliny (neurčitá kategorie s překvapením) - 18:30, Mullethead - 19:00, Best trik - 19:30, vyhlášení - 20:00, Dr. Mulo - 21:30, Marked As An Enemy - 22:00, Mobile`s DJ - 1:00 konec akce