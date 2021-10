Pořad tohoto svátku se od roku 1996 téměř nezměnil. Nadále zůstává čtvrteční říkání o děvčata, páteční porážení a sobotní zdobení a vztyčování máje, následované sobotní večerní zábavou a nedělní mší s účastí všech zavádějících párů, poté pochod po vsi a zvaní obyvatel dům od domu na odpolední zavádění. To je potom doprovázeno humorným proslovem družby, který se snaží ve verších shrnout uplynulé události předchozího roku, či poukázat nějakým žertem na některé nešvary.

Během posvícení zdobí oba konce vsi, hospody, kulturní dům a samozřejmě kostel nazdobené smrčky v podobě májek. V posledních letech vzrostl zájem mladých o zavádění v krojích, tak se třeba na posvícení půjčovaly. Ne tak letos. Už v loňském roce na osmisté výročí první písemné zmínky o Hlubokých Mašůvkách obecní zastupitelstvo představilo nové kroje, které přímo historicky vychází z předlohy krojů, které se naposledy v Hlubokých Mašůvkách používaly kolem roku 1860. Poté bylo odívání ovlivněno cestami za prací do měst a právě aktuální módou, sem tam se něco pozměnilo, až kroje zanikly. Proto jsme velice rádi, že se nám vrací zpět a dodávají celému posvícení ještě svátečnější ráz. Letos bylo 12 zavádějících párů. Sál na sobotní zábavě byl do posledního místečka vyprodán a přichystaný zahajovací program chasy i jejich půlnoční překvapení vzbudilo ohromné ovace. Budiž nám to dobrým znamením, že posvícení V Hlubokých Mašůvkách bude ve své tradici úspěšně pokračovat, k čemuž nám zbývá jen popřát mládeži a obci – Hodně štěstí!

Petr Grégr