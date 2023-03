Říká se, že růže je královna květin. Možná ano. Ale jen pro některé lidi. Tulipán, ač ho najdeme mnohdy planě kvést podél cest, po jeho utržení se nepopícháte o trny a co se vůně a květnatosti týče, rozhodně nad růží vede prim. Tulipán je křehký, a přesto velmi silný. A to je jistě i důvod, proč si organizace Amélie libuje právě v této kytce. Má tisíce barev jako lidská duše, tisíce velikostí jako lidská bolest, tisíce druhů jako lidský úsměv a tisíce podob jako lidská láska.

Tulipánový měsíc na střední škole ve Znojmě | Foto: SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo

Organizace Amélie je tu proto, aby pomáhala. Hladila nejen po těle, ale hlavně po duši. Jejich cílem je poskytování psychosociální pomoci lidem onkologicky nemocným. S rakovinou se v určité formě setkává spousta z nás. Je všude kolem a když se rozhodne, že vám zaklepe na rameno, je dobré vědět, že nikdy nejste na nic sami.

Bojovat je těžké. Na rakovinu je třeba silné tělo, ale i duše. A o tu oni pomáhají pečovat. Patří jim velké poděkování. Nemyslet jen na sebe, ale na druhé a jejich strach z toho, co bude a jak to zvládnout, je velkorysé, rozhodně je to výjimečné a bezpochyby krásné. Aby mohli zaměstnanci Amélie dělat radost klientům a darovat jim třeba výše zmíněný tulipán, zapojili se již po několikáté žáci oboru Sociální činnost ze SOU a SOŠ SČMSD Znojmo do jejich projektu. V rámci výuky Aktivizačních činností a Učební praxe s Janou Kamarádovou a Marcelou Sabovou vyráběli společně tulipány.

Děkujeme organizaci Amélie za oslovení a možnost se snad již tradičně zapojit do pomáhání i jinou formou, než je přímá péče o klienty. Bylo nám ctí moci pomoci dávat naději. Protože nemyslet jen na sebe je naše motto a my se ho s hrdostí snažíme naplňovat.

Jana Kamarádová