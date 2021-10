Mezi lázeňské hosty a do ulic Karlových Varů tentokrát zavedla další výprava za poznáním i vzpomínkami Zdeňka Gajdůška. Děkujeme za pěkné vyprávění a fotky.

Z výletu do Karlových Varů. | Foto: Zdeněk Gajdůšek

Do Karlových Varů jsem se zajel podívat v druhé polovině září. Abych se na tu procházku posilnil, sedl jsem si v jedné zahrádce na pěší zóně. Taky jsem si potřeboval hned zkraje spravit chuť. Už u terminálu jsem si řekl, že si koupím nějaké lázeňské oplatky, když jsem ve Varech. Na velké ceduli u nich prodejce měl, že jsou v akci za třicet korun. Hm, platil jsem pětatřicet. Ne že bych vždycky trval na koruně, třeba žebrákům nebo tulákům, když je na ulici vyfotím, dám třeba dvacku, ale to vám povím, když jsem si kousek od toho nepoctivého stánkaře vyfotil jednu rusky hovořící slečnu, nezkoušel jsem radši nic, jak se totiž otočila, hned jsem věděl, že bych to pořádně schytal. To s partou mladíků v té zahrádce, o které jsem už mluvil, bylo jinačí pořízení, moc pěkně jsem popovídali.