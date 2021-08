Turnaj byl také součástí letošního seriálu akcí České unie sportu, jehož mediálním partnerem je Deník. „Zájem byl velký – zapojilo se celkem 57 aktérů z 28 různých týmů, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Dopoledne patřilo kvalifikační soutěži, v níž usilovali hráči z řad nižších výkonnostních tříd i amatéři o postup do odpoledních bojů Champions League. V té měli unikátní možnost změřit své síly s profesionály,“ popsal systém Jindřich Bíla z pořádajícího klubu MK Řeznovice.

Právě kvalifikace přinesla několik překvapení. Svými výkony, cennými skalpy zkušenějších soupeřů a nečekaným postupem do Champions League se blýskla především mladá krumlovská hráčka Eliška Šedová. Zajímavé bylo také samotné vyvrcholení turnaje, v němž se o celkové vítězství přetahovali extraligoví hráči Radek Skála s Janem Holáněm. Nejcennější trofej jim ale nakonec stejně jako loni na poslední chvíli sebral zahraniční host. Po Poláku Boguslawu Koszykovi totiž letos převzal putovní pohár starosty za vítězství Artem Zimarin ze španělského klubu Alicante Tenis de Mesa, který se radoval rovněž ze zisku finanční odměny ve výši pět tisíc korun. „Po celý den v hale panovala skvělá nálada – a obrovské horko. To je bohužel nevýhodou letního termínu turnaje. Přes náročné podmínky však byly na zahajovacím turnaji nové sezóny k vidění vynikající sportovní výkony. Pro většinu hráčů to byla první oficiální soutěž od uzavření vnitřních sportovišť a předčasném ukončení všech amatérských lig v říjnu 2020. O to větší nadšení a nasazení při zápasech projevovali. Na závěr dne předal hráčům ocenění senátor a starosta města Moravský Krumlov Tomáš Třetina, který je tradičním patronem akce,“ uvedl Jindřich Bíla.

Výsledky turnaje O pohár města Moravský Krumlov ­– Champions League: 1. Artem Zimarin (Alicante Tenis de Mesa), 2. Jan Holáň (Pedagog České Budějovice), 3. Radek Skála (HB Ostrov), kategorie do ELO 1800: Sebastian Ghraniani (SF SKK El Niño Praha), kategorie do ELO 1600: Daniela Růžičková (MK Řeznovice), junioři do 21 let: Darya Vasilenka (MK Řeznovice), čtyřhry: Artem Zimarin (Alicante Tenis de Mesa) a Jaroslav Kolůch (TJ Sokol Brno).

Kompletní výsledky: www.ttmk.cz.

Michaela Kratochvílová