Oblíbené atrakce i zcela nové zážiky přinesl poslední květnovou sobotu dětem z Hodonic a Tasovic velký dětský den, který pro ně připravil spolek Hodoňáci. Za krásné fotky děkujeme Františku Šimíkovi.

Spolek Hodoňáci připravil pro děti z Hodonic Tasovic velký dětský den. | Foto: František Šimík

Na tasovickém školním hřišti bylo v sobotu živo. Děti svištěly po skluzavkách ze skákacího hradu, hladily zvířátka v ohradě, odvážnější se svezly na živém velbloudu či na oslíkovi. Rozruch vyvolal další tvor, tyranosaurus jako živý. Matylda ale nikoho neroztrhala ani nerozdupala a děti si nakonec působivého veleještěra i oblíbily. A pak začalo to pravé řádění a skotačení, hasiči totiž pustili pěnu a to se do ní vrhly snad všechny děti, které se na oblíbený dětský den přišly podívat.