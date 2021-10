Filmová místa a Bobule. U Zaječí vyhlédnete do kraje vína s Kryštofem Hádkem

Až budete jednou v Zaječí pod Pálavou vyjděte si do vinic a polí a do kraje se podívejte z rozhledny Dalibor. Pokud vám to tam všude bude nějaké povědomé, vůbec se nepletete a v televizi jste nejspíš viděli oblíbené Bobule a Bobule2, kde si zahrálo i neméně oblíbené Vinařství U Kapličky. Děkujeme Miroslavě Jakubčíkové za pěkné fotky z vycházky k rozhledně.

Z vycházky k rozhledně Dalibor u Zaječí. | Foto: Miroslava Jakubčíková