Mezinárodního setkání vedoucích programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) v Nizozemí se počátkem února účastnili hned dva učitelé ze Znojma. Hlavním tématem setkání byla práce s mládeží a neformální vzdělávání. Tým dvaceti účastníků, převážně vedoucích projektu pro mládež z pěti zemí, se mohl zúčastnit třídenního školení ve Woudenbergu nedaleko Utrechtu.

Česká delegace v Holandsku. Foto: archiv GPOA Znojma | Foto: ext

Z České republiky vyrazil čtyřčlenný tým. Polovinu tohoto týmu tvořili učitelé ze dvou znojemských středních škol, Olga Veselá z GPOA a Pavel Kašpárek z VOŠ a SZŠ. V prostředí venkovské farmy se zapojili do workshopů zaměřených na téma motivace mládeže, kde si vyměňovali zkušenosti ze své praxe. Svůj přístup k vedení mládeže představili také zástupci skautské organizace, Červeného kříže a tří nizozemských škol zapojených do DofE. Pestrý program doplnila přednáška, na které školitelka představila problematiku motivace v kontextu aktuálních teorií a nabídla vhodné komunikační strategie pro práci s mládeží. Všichni jsme odjížděli plni nových impulsů pro další práci. Velkým obohacením a potenciálem do budoucna jsou také nové kontakty otevírající možnosti pro budoucí spolupráci.